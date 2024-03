So 31.03.24 | 16:01 Uhr

Viktoria Berlin hat sich am 27. Spieltag der Regionalliga Nordost mit 1:1 (1:1) vom SV Babelsberg 03 getrennt. Julien Damelang traf am Sonntagmittag im Stadion Lichterfelde nach 25 Minuten zur Führung für die Gastgeber, Emir Can Gencel glich für Babelsberg aus (42.).

Viktoria muss durch das Remis in der Tabelle die VSG Altglienicke - selbst am Samstag mit einem 2:1-Sieg beim Berliner AK - vorbeiziehen lassen und ist nun Sechster. Babelsberg liegt einen Punkt vor den Himmelblauen unverändert auf Rang vier.