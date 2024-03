Die Füchse Berlin haben im Meisterrennen der Handball-Bundesliga einen weiteren Sieg gefeiert. Die Berliner setzten sich am Ostersonntag gegen Wetzlar durch. Dem Erfolg in der Max-Schmeling-Halle ging ein hartes Stück Arbeit voraus.

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga gegen die HSG Wetzlar am Sonntag einen am Ende verdienten Sieg geholt. Gegen lange Zeit starke Gäste aus Hessen zogen die Berliner vor 7.334 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle allerdings erst in der Schlussphase davon. Am Ende stand aber ein gerechtes 32:30 (17:16) auf der Anzeigetafel.

Bester Berliner Werfer war Mathias Gidsel mit sieben Treffern.