Do 21.03.24 | 21:53 Uhr

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen souveränen Sieg geholt. Das Team von Trainer Jaron Siewert setzte sich am Mittwochabend nach einer beeindruckenden Leistung in der zweiten Hälfte bei den Rhein-Neckar Löwen deutlich mit 36:28 (14:11) durch. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit sieben und Lasse Andersson mit sechs Toren.

Damit bleiben die Berliner vorerst Tabellenführer, allerdings nur, weil Verfolger Magdeburg ein Spiel weniger absolviert hat. Das Spitzenspiel gegen den SCM hatten die Füchse vor elf Tagen verloren.