Die Füchse Berlin haben die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Eine Woche vor dem Spitzenspiel gegen den direkten Verfolger SC Magdeburg gewannen die Hauptstädter am Sonntag vor 8.503 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den Tabellen-14. HC Erlangen mit 39:32 (20:15). Beste Berliner Werfer waren der einmal mehr überragende Mathias Gidsel mit 14 und Hans Lindberg mit acht Toren.

Die Gastgeber waren von Beginn an hellwach und arbeiteten besonders in der Abwehr sehr aufmerksam. Schon nach rund vier Minuten lagen sie 5:1 in Führung. Die Füchse kamen immer wieder durch schnelle Tempogegenstöße zu einfachen Toren. Die Gäste wirkten in dieser Phase überfordert und fanden gegen das Berliner Tempospiel kaum Lösungen.