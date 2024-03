Am Sonntag beginnt die Saison 2024 auf der Galopprennbahn in Hoppegarten. Als Jockey geht dann auch Lilli-Marie Engels an den Start. Im männerdominierten Galopprennsport hat sich die 24-Jährige bereits einen Namen gemacht.

Engels ist eine von nur acht Berufsreiterinnen in Deutschland, in der Region Berlin und Brandenburg ist sie der einzige weibliche Jockey. Vor knapp zwei Monaten wechselte sie aus Köln vom Stall des einstigen Jockey-Stars Andreas Suborics zum Germanius-Rennstall in Neuenhagen bei Hoppegarten.

Im Nieselregen reitet Lilly-Marie Engels noch mal aus mit dem braunen, fast vier Jahre alten Wallach Vancouver. Mit ihm sowie der Stute Costa Smeralda geht es für Engels am Sonntag in Hoppegarten um einen gelungenen Start in die Galopprenn-Saison, zunächst über die 1.600-Meter-Distanz, danach über die Distanz von 1.800 Metern. "Es spricht nichts dagegen, dass die Pferde gut laufen werden", zeigt sie sich optimistisch.

Peace of Rose siegt im Hauptrennen in Hoppegarten

"Natürlich muss man auch erstmal in die Saison starten", sagt Engels. Ihre Hoffnung ist, dass sie im neuen Berliner Quartier zum Zuge und auf zahlreiche Ritte kommt. Auf zahlreiche Erfolge kann die in Warendorf geborene 24-Jährige bereits zurückblicken. So wurde sie zweifach zur deutschen Amateur-Rennreiterin des Jahres gekürt (2017, 2018), zudem errang sie 2018 den Amateur-Weltmeistertitel. Für den Titel "Jockey" sind außerdem 50 Renn-Siege nötig - die Engels ebenfalls schon erreicht hat.

Acht Rennen erwartet das Publikum in Hoppegarten an Ostersonntag. Der Startschuss für das erste Rennen fällt um 14 Uhr. Als Highlights gelten der mit 25.000 Euro dotierte "Preis des Gestüts Lünzen & Friends" (1.600 Meter) sowie der ebenfalls mit 25.000 Euro ausgeschriebene "BSV Spezialtiefbau GmbH Preis von Dahlwitz" (2.000 Meter). Zusätzlich zu den sportlichen Veranstaltungen ist ein familiäres Rahmenprogramm geplant.

In Hoppegarten, wo sie ebenfalls schon mehrfach gewonnen hat, will sie am Sonntag wieder angreifen. Dafür hält sie auch abseits der Rennbahn einen straffen Fitnessplan ein: Die richtige Ernährung, Laufeinheiten. Aber: "Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, weil man auch nicht vergessen darf: Wenn man noch mehr an Muskelmasse zunimmt, wird man natürlich schwerer. Ich muss das in der Waage halten: genug Kraft zu haben und gleichzeitig aber auch nicht schwerer zu werden." 54 Kilogramm gilt es zu halten.

Für die Pferde im Germanius-Rennstall ist außer Training auch Wellness-Programm angesagt: So halten sich die Rennpferde in den Tagen vor dem Wettkampf in einer Salzkammer auf, in der ein Salz-Aerosol zerstäubt und so die Luft geblasen wird. Das soll vor Entzündungen und akuten Infektionen schützen.

Für eine langfristige Zusammenarbeit in Hoppegarten zeigt sich Lilli-Marie Engels, die am Sonntag in zwei weiteren Rennen für den Stall Trilogie an den Start gehen wird, zuversichtlich: "Bis jetzt gefällt mir das sehr gut hier und ich habe das Gefühl, dass wir gut zusammenpassen. Ich denke, wenn das auch mit den Rennen so gut läuft, dann steht dem nichts im Weg, dass ich länger hierbleibe." An Ostersonntag wartet der erste Lakmustest.