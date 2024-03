Die BR Volleys haben ihren Vertrag mit Ruben Schott verlängert. Das gab der Volleyball-Bundesligist am Freitag bekannt. Schott bleibt den Berlinern demnach bis 2027 erhalten.

"Ich bin Berliner, fühle mich hier wohl und bin hier aufgewachsen. Meine Familie wohnt hier, ich kenne die Gesichter des Vereins schon seit vielen, vielen Jahren", sagte der 29-jährige gebürtige Berliner über die Beweggründe für seinen Verbleib in der deutschen Hauptstadt.

"Für mich war relativ schnell klar, dass ich weiter in Berlin spielen möchte. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Jahre spielen und meine Karriere gerne in Berlin ausklingen lassen. Jetzt nochmal woanders hinzugehen, hätte sich falsch angefühlt."