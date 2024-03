3:0-Sieg in Karlsruhe

Die BR Volleys haben in den Playoffs der Volleyball-Bundesliga das Halbfinale erreicht. Die Berliner gewannen am Mittwochabend das zweite Viertelfinal-Duell der Best-of-three-Serie beim Aufsteiger Baden Volleys SSC Karlsruhe mit 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) und zogen somit in die Runde der letzten vier ein.

Der Gegner der Volleys im Halbfinale wird zwischen der SVG Lüneburg und den Volleys Herrsching ermittelt. Lüneburg führt in der Serie mit 1:0 und kann mit einem weiteren Erfolg am Samstag zuhause das Weiterkommen sicherstellen.