Alba Berlin hat seine Siegesserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt und den zehnten Erfolg in Serie geholt. Die ersatzgeschwächten Berliner gewannen am Sonntag in Weißenfels mit 76:67 (38:37) gegen den Syntainics MBC.

Im Hinspiel hatte Alba mit 75:108 die höchste Niederlage seiner Ligahistorie kassiert. Nach dem nun bereits zehnten Ligasieg in Serie bleibt das Team Tabellendritter und in Lauerstellung hinter München und Chemnitz. Beste Berliner Werfer vor 2.750 Zuschauern in der Stadthalle Weißenfels waren Matt Thomas mit 16 und Justin Bean mit 13 Punkten.