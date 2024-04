Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben einen ersten Schritt Richtung erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte gemacht. Die Berlinerinnen gewannen am Freitagabend die erste Finalpartie gegen Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern mit 69:49 (39:14). In der Best-of Five-Serie führt Alba nun 1:0. Die zweite Partie findet am Sonntag (14 Uhr) ebenfalls in der Hauptstadt statt. Beste Berliner Werferin war Laina Snyder mit 16 Punkten.