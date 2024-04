Doppel-Olympiasiegerin Kristina Vogel hat sich wegen einer Lungenembolie einer Not-Operation in Berlin unterziehen müssen. "Ich hatte so viele Thromben in der Lunge, dass der Herzdruck schon gestiegen war und es lebensgefährlich wurde", schrieb die 33 Jahre alte ehemalige Bahnrad-Sprinterin am Montag in einer Instagram-Story.

Nachdem es ihr in der Nacht von Freitag auf Samstag immer schlechter gegangen war, hatte sie ihr Freund Michael Seidenbecher demnach am Samstagmorgen ins Unfallkrankenhaus Berlin gebracht. "Einen Tag mehr zu Hause wäre dann wohl mein letzter Tag gewesen!", teilte die Bahnrad-Olympiasiegerin mit und postete ein Foto aus dem Krankenhausbett, auf dem sie schon wieder lächelte und den linken Daumen noch oben zeigte. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.