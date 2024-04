68:65 in Spiel drei gegen die Gisa Lions MBC

So 14.04.24 | 20:40 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben den Einzug in das Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft perfekt gemacht. Im dritten Spiel der auf maximal fünf Spiele angelegten Halbfinale-Serie gegen die Gisa Lions MBC holten die Berlinerinnen mit 68:65 den dritten, entscheidenden Sieg.

Thomas war es auch, der im letzten Korbversuch der Lions und 3,5 Sekunden vor Ende der Partie ein Steal gelang. Nach sofortigem Foulspiel durch die Gastgeber stellte die US-Amerikanerin erneut von der Freiwurf-Linie den Endstand her. Ein Dreipunkte-Versuch des Heim-Teams, der tatsächlich im Korb landete, wurde erst knapp nach der Schluss-Sirene abgegeben.

Es war das erste Halbfinal-Spiel, das nicht in Berlin stattfand und mit Abstand das knappste. Alba lag schnell mit 0:7 zurück. Und sie brauchten, um in die Partie zu finden. Erst zu Beginn des zweiten Viertels gingen sie erstmalig in Führung (21:19). Sie verpassten es aber anschließend, sich weiter abzusetzen und so blieb die Partie bis zum Ende eng. So fiel die Entscheidung erst zwölf Sekunden vor Schluss, als Albas Deeshyra Thomas zwei Freiwürfe zur 66:65-Führung verwandeln konnte.

Der Endspiel-Gegner von Hauptrunden-Sieger Alba steht noch nicht fest. Im zweiten Halbfinale zwischen den Rutronik Stars Keltern und TK Hannover Luchse steht es nach vier gespielten Partien 2:2. Die Entscheidung dort fällt am Dienstag, den 16. April. Die Finalserie startet dann mit zwei Heimspielen am kommenden Freitag und Sonntag in der Berliner Sömmeringhalle.

Albas Spielerinnen dürften also ausgeruht ins Finale gehen. Glücklich ohnehin. So sagte Albas Matchwinnerin Thomas im Livestream der Liga: "Das Gefühl ist unbeschreiblich. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Mannschaft, das macht es ganz besonders."