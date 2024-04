Die Nacht war kurz für viele Fans der Fischtown Pinguins. Rund 1.000 von ihnen waren mit in Berlin, bis kurz vor zehn Uhr am Freitagabend ging das Spiel. "Wir sind erst um sechs Uhr mit dem Fanbus aus Berlin zurückgekommen und sitzen jetzt schon wieder zusammen und bereiten hier ein bisschen was vor", sagt Thorsten Hein am Telefon. Der 57-Jährige ist Fischtown Pinguins-Fan, bereits seit den 1990er Jahren geht er in Bremerhaven zum Eishockey. Was Hein und andere Fans am Samstagvormittag in der Eisarena vorbereiten, ist eine Choreografie für das dritte Spiel der Finalserie am Sonntag (15.30 Uhr).

Während die Eisbären in der Finalserie in ihrem natürlichen Habitat sind - bereits zum zwölften Mal stehen die Berliner im DEL-Finale - sind die Pinguins auf ungewohntem Terrain unterwegs. Und die Fans wollen jedes der bis zu sieben Spiele in dieser Finalserie nutzen, um ihrem Team zu danken. Die 3:5-Niederlage in Berlin hat der Stimmung keinen Abbruch getan: "Das, was wir bis jetzt erreicht haben, ist mehr, als alle vor der Saison erwartet haben. Wenn uns das vorher jemand gesagt hätte, dass wir im Finale gegen die Eisbären antreten und das erste Spiel sogar gewinnen, hätte ich den für verrückt erklärt", sagt Hein. Bislang war das Viertelfinale die beste Platzierung in der noch kurzen DEL-Geschichte der Fischtown Pinguins.

Allerdings hatte sich bereits in der regulären Saison angedeutet, dass in diesem Jahr in Bremerhaven etwas außergewöhnliches passieren könnte. Fischtown beendete die Hauptrunde als Tabellenführer - noch vor den Eisbären Berlin. Ihr Kapitän Jan Urbas und Sturmkollege Ziga Jeglic waren die nach Punkten besten Scorer der Liga. Und Bremerhaven wurde immer mehr zur Eishockey-Stadt. Während die Finalteilnahme der Eisbären in Berlin an weiten Teilen der Stadtbevölkerung vorbeigehen dürfte, sind die Pinguins in "Fischtown" Bremerhaven allgegenwärtig.

"Man spürt das in der ganzen Stadt", erzählt Thorsten Hein. "In vielen Fenstern hängen Fahnen oder Trikots. Wir haben hier so Wochenmärkte, da haben die Marktbeschicker ihre Stände mit Fahnen ausgekleidet. Die Leute gehen mit Trikots zur Arbeit. Man wird beim Einkaufen an der Kasse angesprochen: 'Warst du gestern da, hast du das gesehen?'" Seine Tochter, die durch ihn schon früh zum Eishockey-Fan geworden ist, werde in der Schule neuerdings von Mitschülerinnen und Mitschülern gefragt, wie das funktioniere mit dem Hockey und wieso die Pinguins noch so oft spielen müssten, um Meister zu werden. "Die ganze Stadt ist mittlerweile in einer Eishockey-Euphorie", sagt Hein.