An der Spitze der Regionalliga Nordost spielt sich ein Krimi um den Aufstieg ab. Cottbus, Greifswald und der BFC liefern sich in der Endphase einen Dreikampf um den Titel. Doch wer wird am Ende die Nase vorn haben? Die Teams im Form-Check.

Dieses müssen sie nun aber vor allem auch auswärts zeigen, denn gerade hier ließen die Lausitzer zuletzt immer mal wieder Punkte liegen. So zum Beispiel beim 1:1 in Jena und bei der 0:3-Niederlage bei Chemie Leipzig.

Gemeint ist damit natürlich den Aufstieg in die 3. Liga, der für die Lausitzer nun zum Greifen nah scheint. Zwei Punkte Vorsprung haben sie derzeit auf der Pole Position und damit eine gute Ausgangslage. Auch der so wichtige Sieg gegen Greifswald dürfte der Mannschaft wohl noch einmal ordentlich Selbstvertrauen für den Endspurt gegeben haben.

Wie groß der Traum vom Aufstieg in der Region ist, zeigte auch die beeindruckende Kulisse am vergangenen Spieltag. 18.109 Zuschauer sahen im Leag Energie Stadion die Viertliga-Partie gegen Greifswald. Auch weit nach dem Abpfiff waren die Tribünen immer noch gut gefüllt mit feiernden Fans. "Schauen Sie sich das an", sagte der überwältigte Wollitz in diesem Moment ins rbb-Mikrofon. "Das ist vierte Liga, keiner geht nach Hause." Zu seiner Mannschaft sage er stets: "Wenn so viele kommen, ist das eine Anerkennung für das, was ihr leistet."

Es war eine Atmosphäre, an die man sich als Zuschauer vielleicht noch Jahre später zurückerinnern wird. Seit Jahren träumt man in der Lausitz von der Rückkehr in den Profifußball, doch selten war man so nah dran wie jetzt.

Und trotzdem warnte der Trainer auch davor, jetzt schon in übermäßige Euphorie auszubrechen. Denn die große Kulisse und die Eroberung der Tabellenspitze nützen alles nicht, wenn Energie jetzt nicht nachlegt und weiter punktet. "Aber so ein Publikum hat es dann auch irgendwann einfach verdient", so Wollitz.