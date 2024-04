Es war ein hartes Stück Arbeit für Energie Cottbus. Am Ende setzten sich die Lausitzer in der Fußball-Regionalliga Nordost aber doch verdient gegen den Drittletzten FC Eilenburg durch. Ein nicht gegebener Elfmeter sorgte für große Aufregung.

Energie Cottbus ist am Ostermontag ein wichtiger Sieg im Aufstiegsrennen der Fußball-Regionalliga Nordost gelungen. Gegen Eilenburg setzten sich die Lausitzer mit 2:1 (1:1) durch. Tobias Hasse und Timmy Thiele drehten vor 7.423 Zuschauern im Stadion der Freundschaft das Spiel, nachdem zunächst Noah Baumann den Tabellensechzehnten aus Sachsen in Führung gebracht hatte.

Nach 27 Spieltagen schiebt sich Cottbus durch den Erfolg am BFC Dynamo vorbei, der bereits am Donnerstag mit 0:2 in Luckenwalde verloren hatte. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz ist nun Tabellenzweiter und damit erster Verfolger von Spitzenreiter Greifswalder FC (1:1 in Erfurt). Zwei Punkte trennen die Brandenburger vom Aufstiegsplatz.