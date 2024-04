Die Füchse Berlin tragen am Wochenende das Final Four im DHB-Pokal aus - beginnend mit dem Halbfinale gegen Magdeburg. Die Handballer wollen den ersten nationalen Titel seit zehn Jahren holen. Dabei vertrauen sie auf Welthandballer Mathias Gidsel.

"Uns sind bislang sehr wenige Details zum Vorwurf und zum Verfahrensstand bekannt. Nikola Portner nimmt einstweilen nicht am Trainings- und Wettkampfbetrieb unseres Clubs teil. Wir unterstützen Nikola Portner bei der Aufklärung und stehen im Austausch mit der HBL", hieß es in einer Stellungnahme des SC Magdeburg. Bei Eintreten einer neuen Sachlage werde man diese in Abstimmung mit dem Spieler so transparent wie möglich kommunizieren.

Unklar bleibt nach diesen Äußerungen dennoch, was bei Portner gefunden wurde. Auch, ob der 30-Jährige die Öffnung der B-Probe verlangt hat. Und, bei welchem Spiel Portners Dopingprobe positiv war.