Rund 11.000 Sportler haben laut Veranstalter in diesem Jahr am traditionellen Spreewaldmarathon, der größten Breitensportveranstaltung in Brandenburg teilgenommen. Am Sonntagabend ist er zu Ende gegangen. Startorte waren in diesem Jahr die Spreewaldorte Burg (Spree-Neiße), Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) und Goyatz und Straupitz (beide Dahme-Spreewald).

Neben dem eigentlichen Marathon und verschiedenen Laufstrecken konnten die Sportler auch verschiedene Strecken mit dem Rad absolvieren, Walken, Wandern, Skaten oder Paddeln. Viele Teilnehmer absolvierten dabei mehrere Disziplinen. "Die Kombination macht es aus", wie ein Teilnehmer aus Stralsund dem rbb sagte.