S 3: Wegen kurzfristig nötiger Bauarbeiten

wird der Zugverkehr in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag (17./18. April) ab 22 Uhr zwischen Karlshorst und Rummelsburg unterbrochen. Die Linie S3 verkehrt Westkreuz <> Rummelsburg sowie Karlshorst <> Erkner. Abweichend verkehren die Züge in Richtung Rummelsburg in Ostkreuz nur über Gleis 5 (Bahnsteig stadteinwärts) .. Letzte durchfahrende Züge der Linie S3: Erkner ab 21:24 Uhr > Westkreuz an 22:22 Uhr Spandau ab 21:08 Uhr > Erkner an 22:21 Uhr .. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird zwischen Rummelsburg und Karlshorst (über S Betriebsbahnhof Rummelsburg) eingerichtet: Haltestellen des Ersatzverkehrs: S Bhf. Karlshorst : Treskowallee (wie Tram M17, 27, 37) S Bhf. Betriebsbahnhof Rummelsburg : Sewanstr. (Haltestelle "Michiganseestr.", wie Bus 194) S Bhf.Rummelsburg: Nöldnerstr. (wie Bus 194, 240, N94)