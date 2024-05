Van der Linde gewinnt drittes Saisonrennen in der Lausitz

Der Südafrikaner Kelvin van der Linde hat das turbulente dritte Saisonrennen der DTM auf dem Lausitzring gewonnen. Im Audi setzte sich der 27-Jährige vor Mercedes-Fahrer Maro Engel und Titelverteidiger Thomas Preining (Österreich/Porsche) durch.

Wegen starken Regens war das Rennen zeitweise unterbrochen und hinter dem Safety Car neugestartet worden.

Am Sonntag (13:30 Uhr) steht auf dem Lausitzring das vierte Saisonrennen an. Der bisherige Spitzenreiter Luca Engstler, der zum Auftakt in Oschersleben seinen ersten DTM-Sieg gefeiert hatte, kam als 14. ins Ziel.