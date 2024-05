Deutschland zum Vorrunden-Abschluss gegen Frankreich erneut in Torlaune

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat mit dem vierten Sieg in Serie die Vorrunde beendet. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang am Dienstag Frankreich in einem torreichen Spiel im tschechischen Ostrava mit 6:3 (1:1, 3:2, 2:0).

Der Viertelfinal-Gegner für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes wird erst nach Ende der weiteren Gruppenspiele am Dienstagabend zwischen Kanada, Tschechien und der Schweiz aus der Gruppe A ermittelt. Die K.o.-Phase beginnt ab Donnerstag.