Do 16.05.24 | 15:02 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen vorläufigen Kader für die Heim-Europameisterschaft berufen. Am Donnerstag präsentierte er in Berlin 27 Spieler, die im Aufgebot für das Turnier stehen sollen, das am 14. Juni startet. Unter ihnen befinden sich mit Antonio Rüdiger (Real Madrid), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen) drei Berliner und mit Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) auch ein Brandenburger Profi.