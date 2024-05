In der abgelaufenen Saison hatte Hertha den Mittelfeldspieler bereits an Verona verliehen, nun haben die Italiener die vertraglich vereinbarte Kaufoption gezogen, hieß es in der Mitteilung weiter. Über die Höhe der fälligen Ablösesumme machten die Berliner keine Angaben, Medienberichten zufolge liegt sie im mittleren einstelligen Millionenbereich.

"Suat hat in Verona in der vergangenen Saison starke Leistungen in der Serie A gezeigt, was uns sehr für ihn freut! Wir danken ihm für seinen Einsatz im blau-weißen Trikot und wünschen ihm weiterhin alles Gute für seinen Weg", wird Benjamin Weber, Sportdirektor von Hertha BSC, in der Mitteilung zitiert.