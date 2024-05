Die Männermannschaft von Regionalligist Viktoria Berlin wird mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen. Wie der Verein am Mittwochmorgen über seine Kanäle verkündete, wird der bisherige Cheftrainer Semih Keskin den Klub in diesem Sommer nach langjähriger Zusammenarbeit verlassen.

Sowohl die von Viktoria veröffentlichte Pressemitteilung als auch Informationen des Kickers legen nahe, dass der Klub gerne mit Keskin weitergearbeitet hätte, der Trainer sich aber für einen Wechsel zu einem anderen Klub entschied.