Berlin - Ein lebensgefährlich Verletzter nach Massenschlägerei zwischen Basketball-Fans

So 26.05.24 | 11:12 Uhr

In Berlin sind in der Nacht zu Sonntag an zwei verschiedenen Orten verfeindete Basketball-Fans aneinandergeraten. Bei einer Massenschlägerei zwischen zwei griechischen Fangruppen auf der Prenzlauer Allee wurde eine Person lebensgefährlich verletzt.

Bei einer Massenschlägerei unter Basketball-Fans vor dem Finale im Final Four der Euroleague in Berlin ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Das bestätigte die Feuerwehr auf

Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur, nannte aber keine weiteren Details. Zuerst hatte "t-online" berichtet. Am Samstagabend waren laut Polizei gegen 22:45 Uhr etwa 100 Menschen am S-Bahnhof Prenzlauer Allee gewaltsam aneinandergeraten. Beteiligt waren Fans der Basketball-Vereine aus Athen und Piräus, wie eine Sprecherin des Lagedienstes am Sonntagmorgen sagte. Der S-Bahnhof Prenzlauer Allee wird nach der vorübergenenden Sperrung in der Nacht seit dem Morgen wieder angefahren.

imago images/ANE Edition Final Four der Basketball-Euroleague - Griechisches "Derby der ewigen Feinde" kommt nach Berlin Beim Final Four der Basketball-Euroleague treffen in Berlin die Fans zweier Erzrivalen aufeinander. Immer wieder gab es bei Derbys der griechischen Klubs Panathinaikos und Olympiakos Ausschreitungen. Von Lukas Witte

Krawalle schon am Freitag

Die beiden griechischen Klubs spielen am Wochenende in Berlin im Final Four der Euroleague. Panathinaikos Athen trifft am Sonntagabend im Finale auf Real Madrid, Olympiakos Piräus spielt gegen Fenerbahce Istanbul um Platz drei. Bereits vor den Halbfinals am Freitag war es an der Arena am Ostbahnhof zu Krawallen gekommen. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt.



Bei der Auseinandersetzung am Samstagabend seien Baseballschläger und Schlagstöcke eingesetzt und mehrere Menschen verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Wie viele Menschen bei dem Vorfall verletzt wurden, war zunächst unklar. Es gab laut Lagedienst 89 vorläufige Festnahmen wegen Personalienfeststellung und diverse Strafanzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. Einsatzkräfte der

Polizei gingen dazwischen und versorgten die Verletzten anschließend gemeinsam mit der Feuerwehr, die die lebensgefährlich verletzte Person ins Krankenhaus brachte.



picture alliance / Anadolu | Halil Sagirkaya Basketball-Turnier - Euroleague-Finale-Four-Spiele in Berlin von Fan-Ausschreitungen überschattet Bei Krawallen zwischen den Fans mehrerer Basketballteams am Freitagabend musste die Polizei einschreiten. Etwa 50 Verfahren wurden eingeleitet und zwei Polizisten wurden verletzt.

Weitere Massenschlägerei in Spandau

Zu einer weiteren Massenschlägerei zwischen Basketballfans kam es in der Nacht im Mercure Hotel in der Ohmstraße in Berlin-Spandau. Dort gingen laut Polizei rund 50 Personen, darunter mehrere Hotelgäste, im Eingangsbereich aufeinander los. Es sei auch Pyrotechnik gezündet worden. Die Hotelleitung habe Hausverbote gegen die Beteiligten ausgesprochen, die Polizei ermittelt wegen schweren Hausfriedensbruchs. Insgesamt waren an beiden Standorten rund 180 Beamte im Einsatz, so die Polizei.



