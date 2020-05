Der 1. FC Union startet am übernächsten Sonntag mit einem Heispiel gegen den FC Bayern wieder in die Bundesliga. Die geforderte einwöchige Quarantäne verbringen sie im Trainingslager in Niedersachsen. Hinter einem Spieler steht noch ein Fragezeichen.

Vieles ist neu in diesen Tagen, in denen doch eines wieder beim Alten ist: Bald wird wieder Bundesliga-Fußball gespielt. "Natürlich bin ich dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, unseren Spielbetrieb wieder aufzunehmen", freut sich der 55-Jährige.

Schon am kommenden Sonntag, also in etwas mehr als einer Woche, steht für die Köpenicker das erste Spiel seit rund zehn Wochen an. Um 18.30 Uhr kommt dann der FC Bayern München ins Stadion An der Alten Försterei. Das war es dann aber auch schon. Fans sind wegen des Verbots von Großveranstaltungen nicht erlaubt. Stille statt Partystimmung. "Natürlich ist das eine Wundertüte. Niemand weiß, wie Mannschaften und Spieler mit dieser veränderten Atmosphäre und den Abläufen umgehen", sagt Zingler. "Aber am Ende herrscht Wettbewerbsgleichheit. Alle starten in eine Etappe Bundesliga-Fußball, die es noch nie gab. Deshalb wird es sicherlich spannend werden und vielleicht werden wir auch das ein oder andere kuriose Ergebnis sehen."