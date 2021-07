Für Amateurboxer sind Olympische Spiele das größte Sprungbrett überhaupt. Auch der in Tschetschenien geborene Berliner Hamsat Shadalov hofft auf eine Profi-Karriere nach den Spielen in Tokio. Die Goldmedaille ist dafür fest eingeplant.

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen bereiten sich die drei qualifizierten Boxerinnen und Boxer des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) auf die Olympischen Spiele in Tokio vor. Im Trainingslager im japanischen Miyazaki, anderthalb Flugstunden von Tokio entfernt, müssen sie sich täglich einem PCR-Test unterziehen, haben ihre eigenen Wege zu den Speise- und Trainingsräumen und eigene Sicherheitskräfte, die aufpassen, dass die Athleten die Corona-Blase nicht verlassen. Auch die Möglichkeiten, im Sparring gegen andere Boxer zu üben, sind begrenzt. Alles nicht so einfach, findet der Berliner Hamsat Shadalov. Doch es ist nur ein kleiner Preis, den er gerne zahlt, damit er seinem großen Ziel ein Stück näherkommt.

Hamsat Shadalov ist der einzige Olympia-Boxer aus Berlin oder Brandenburg. Mit 57 Kilogramm Körpergewicht gehört der 22-Jährige zur Gewichtsklasse der Federgewichtler. Doch wenn er boxt, denkt keiner mehr an sanfte Federn. Mit flinken Schritten bewegt sich Shadalov durch den Ring und schlägt rasend schnell mal mit links und mal mit rechts zu. An Selbstvertrauen mangelt es dem Berliner keineswegs. Schließlich hat er auf dem Weg zu seiner Olympia-Qualifikation den Europameister aus Irland, Kurt Walker, aus dem Weg geräumt. Wenn er an diesen Moment denkt, bekommt Shadalov noch immer Gänsehaut. "Dieses Gefühl kann ich nicht beschreiben. Jetzt stelle ich mir vor, Olympiasieger zu werden, was das für ein emotionales Gefühl wird", sagt der in Grosny geborene Boxer.

Dabei war sein letzter Kampf beim Quali-Turnier im März 2020 in London eine knappe Angelegenheit. Nicht unbedingt sportlich, sondern weil die ganze Veranstaltung kurz danach abgebrochen wurde. Shadalov und sein Team mussten fluchtartig zurück nach Deutschland. Es war der Beginn der Corona-Pandemie.

Doch vorher gab es noch diesen einen Kampf. Es war noch nicht mal das Finale, sondern das Achtelfinale, aber der Sieg bedeutete die automatische Qualifikation für Olympia. Alles, was Shadalov vor diesem Kampf wusste, war, dass es möglicherweise seine einzige Chance ist, das olympische Ticket zu lösen. So sei er auch in den Ring reingegangen, erinnert er sich. "Ich habe mein Bestes gegeben. So eine Leistung habe ich bisher noch nie im Ring gebracht." In Tokio wird er diese Leistung noch einmal übertreffen, verspricht er. An Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht.