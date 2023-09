Theater startet mit Drei-Stücke-Festspiel an außergewöhnlichen Orten in neue Saison

Die Neue Bühne Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) startet am Freitag mit einem Festspiel in die neue Saison, das drei Theaterstücke beinhaltet. Dabei begibt sich das Publikum auf eine Reise durch die Zeiten - an drei verschiedenen Orten im Senftenberger Ortsteil Großkoschen.

Dadurch, dass die Amphi-Bühne zum Zuschauerraum wird und die Schauspieler in den Rängen auftreten, wird auch dieser Raum ein außergewöhnlicher. Nachdem sich die Zuschauer in zwei Gruppen aufgeteilt diese beiden Stücke im Wechsel angesehen haben, geht es nach einer Pause in die Seesporthalle - und damit in eine Vorstellung von Zukunft.

Angelehnt an das 50. Bestehen des Senftenberger Sees hat Intendant Daniel Ris ein Utopie-Stück in Auftrag gegeben. "Das ist ein interaktives Theaterstück, in dem wir mit einer Firma in die Zukunft reisen. Die versucht uns ein Produkt zu verkaufen, was viel damit zu tun hat, wie es hier möglicherweise 2073 aussieht."

Die Sporthalle ist zu einer Algenlandschaft verwandelt worden, durch die die Zuschauer geleitet werden. Wohnen, Essen, Freizeit in einer möglichen Zukunft, unter einer Glocke im Senftenberger See. Es ist ein anregendes Gedankenspiel von früher über heute bis in ein fantasievolles Morgen.

Insgesamt acht Mal wird das Festspiel aufgeführt, vier Abende sind schon ausverkauft.