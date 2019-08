Am Cottbuser Landgericht hat am Montag der Prozess gegen einen 50-jährigen Mann aus Guben (Landkreis Spree-Neiße) begonnen. Ihm wird vorgeworfen, am Neujahrstag einen 39-jährigen Mann in der Neißestadt getötet zu haben. Die in eine blutverschmierte Decke eingewickelte Leiche wurde von einem Zeugen in der Wohnung des Angeklagten gefunden.



Wie Gerichtssprecher Frank Merker mitteilte, soll der Täter laut Staatsanwaltschaft das Opfer in den frühen Morgenstunden durch massive Gewalteinwirkung getötet haben. Demnach soll er dem Mann ins Gesicht und andere Körperteile getreten sowie ihn mit der Faust und einer Bierflasche geschlagen haben. Dem Angriff soll ein Streit vorausgegangen sein.