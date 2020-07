Die Wasserqualität von Brandenburger Badeseen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Das stellt der Lehrstuhl Gewässerschutz der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) fest. Mitarbeiter der Forschungsstation Bad Saarow würden beispielsweise regelmäßig die Wasserqualität des Scharmützelsees und anderer Badegewässer überpüfen.

"Wir untersuchen, wie sich das Gewässer als System entwickelt", erklärt Institutsleiterin Brigitte Nixdorf. Alle Seen seien in dieser Hinsicht besser geworden, so Nixdorf weiter. Dennoch seien die Gewässer laut Wasserrahmenrichtlinie nicht in einem guten Zustand. "Fast alle sind moderat, manche auch noch unbefriedigend, aber sie wandern in Richtung guter Zustand. Es dauert eben", so die Wissenschaftlerin.

Baden ist aus Sicht der Forscher dennoch bedenkenlos möglich. Die Überprüfung der Gewässer auf gesundheitsgefährdende Keime wird zusätzlich von den jeweiligen Gesundheitsämtern übernommen.