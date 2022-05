Strukturwandel in der Lausitz

Das geplante "Green Areal Lausitz" (GRAL) auf dem ehemaligen Flugplatz Drewitz (Spree-Neiße) bekommt eine Millionenförderung vom Land Brandenburg. Mit rund drei Millionen Euro aus sogenannten Strukturstärkungsmitteln sollen nun Planungen für einen Güter-Bahnanschluss des Geländes beginnen, teilte die Brandenburger Staatskanzlei am Dienstag mit.