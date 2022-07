Einsatz in Elbe-Elster - Glutnester in Waldbrandregion durch Schneisen gut zu kontrollieren

Sa 30.07.22 | 09:51 Uhr

Jan Woitas/dpa Audio: Antenne Brandenburg | 30.07.2022 | Sebastian Schiller | Bild: Jan Woitas/dpa

Seit Tagen kämpfen die Einsatzkräfte im Süden Brandenburgs ununterbrochen gegen die Flammen bei Rehfeld. Die Bemühungen zeigen erste Erfolge, doch die Gefahr bleibt. Ein Experte erklärt, warum ein rasches Umsteuern beim Waldumbau nötig sei.

Im Waldbrandgebiet bei Falkenberg in Elbe-Elster ist es in der Nacht zu Samstag relativ ruhig geblieben. Die Lage habe sich zum Positiven gewendet, sagte die Leitstelle Lausitz dem rbb am frühen Samstagmorgen. Die Glutnester seien durch die Schneisen, die geschlagen wurden, gut zu kontrollieren. "Derzeit gehe es auf einer Fläche von 500 Hektar darum, einzelne Glutnester abzulöschen", ergänzte Kreissprecher Torsten Hoffgard. Sowohl im Einsatzabschnitt Nord als auch im Schwerpunktabschnitt Süd war es immer wieder zu Entzündungen des Feuers gekommen. "Dort sind die Einsatzkräfte mit Tanklöschfahrzeugen zur Stelle, um schnell einzugreifen. Zur Verstärkung wurden heute die Löschfahrzeuge der Bundeswehr aus der Bereitschaft zurück zum Großbrand Kölsa-Rehfeld beordert, wo sie die Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit unterstützen." Die Einsatzkräfte hoffen nun auf Regen, den die Meteorologen für den Lauf des Tages für den Süden Brandenburgs vorhergesagt haben. Erwartet werden allerdings nur kurze Schauer. Um die enorme Hitze im Waldboden nachhaltig zu senken, brauche es einen Landregen, so die Leitstelle.

Badeverbot für das Naherholungsgebiet Kiebitz aufgehoben

Am Freitagabend waren nach Angaben des Landkreises noch 250 Einsatzkräfte damit beschäftigt, kleinere Feuer vom Boden aus zu bekämpfen. Für den Notfall stünden die Transporthubschrauber der Bundeswehr aber noch bis einschließlich Sonntag bereit, das gelte auch für die zwei Pionierpanzer und die Löschfahrzeuge der Bundeswehr, hieß es in einer Mitteilung. Wasserwerfer der Polizei und weitere Tanklöschfahrzeuge der Bundeswehr unterstützen die Kräfte vor Ort. Das Badeverbot für das Naherholungsgebiet Kiebitz wurde inzwischen aufgehoben. Die Hubschrauber hatten von dort das Wasser zum Löschen geholt.

Hilfe aus Nachbarkreis Nordsachsen

Die Pionierpanzer der Bundeswehr halfen beim Schneisen- und Wegebau und unterstützten die Hilfsorganisation @fire. Diese brannte am Freitag seit den Morgenstunden an der Bundesstraße 183 Vegetation gezielt ab, um zu verhindern, dass Totholz Feuer fängt. So soll den Angaben zufolge ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebiete verhindert werden. Die Flächen werden auf einer Gesamtlänge von 1.300 Metern vorbeugend mit biologisch abbaubaren Flüssigbrennstoffen behandelt.

Um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern, verkündete der benachbarte Landkreis Nordsachsen jenseits der Landesgrenze am Freitagabend ein Betretungsverbot für einen Teil der Wälder. Maßgeblich für die Entscheidung sei auch die anhaltende Belastung der Feuerwehren, teilte der Landkreis mit.

Waldexperte fordert ein rasches Umsteuern bei der Bewirtschaftung

Waldexperte und Biologe Pierre Ibisch fordert ein rasches Umsteuern bei der Bewirtschaftung der Wälder. "Immer noch wird behauptet, dass Waldumbau viel Zeit koste und man deshalb noch nicht weiter sei", sagte der Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde der Deutschen Presse-Agentur. "Tatsache ist, dass nach wie vor noch Nadelbaumplantagen neu angepflanzt werden - gerade auch auf Flächen, auf denen Nadelbäume gerade abgestorben oder verbrannt sind. Das muss jetzt sofort aufhören." Die Bewirtschaftung von Wäldern und Äckern habe in weiten Teilen zur Schädigung von wasserspeichernden Böden geführt, sagte Ibisch. Auf einem Großteil der Waldfläche in Deutschland stehen ihm zufolge mehr oder weniger naturferne Forsten, oftmals aus Nadelbäumen. "Diese sind nicht nur die ersten Opfer der Klimakrise, sondern zudem auch besonders brennbar. Es rächt sich jetzt, dass man die lange bekannte Aufgabe der Waldentwicklung - oft aus betriebswirtschaftlichen Gründen - verschleppt hat."

