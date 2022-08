"Summer of Pioneers" in Herzberg

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Berlin, Hamburg, Leipzig und anderen Städten Deutschlands sind für ein halbes Jahr in die 9.000-Einwohner-Kleinstadt Herzberg gezogen, um im Westbahnhof beim "Summer of Pioneers" Ideen zu erarbeiten, wie das Leben in der Stadt attraktiver werden kann . Dabei geht es um die Bereiche Leben und Wohnen, um Verkehrskonzepte und Fahrradfreundlichkeit, aber auch um neue Geschäftsideen.

Klima-Gärten, Kontakt- und Treffpunkte in Neubaugebieten oder ein "Running Dinner", unter anderem diese Ideen haben die "Pioniere" am Donnerstag dem Digital-Staatssekretär der Landesregierung, Benjamin Grimm (SPD), vorgestellt.

Die Idee eines "Running Dinners" soll bereits Ende August umgesetzt werden und ist laut Claudia Schuh, einer Projektteilnehmerin aus Berlin, von außen betrachtet "ziemliches Chaos und am Ende, nach meiner Erfahrung, großer Spaß." Die Idee bei so einem Essen sei, dass alle Herzberger ihre Türen und Küchen öffnen, um andere Leute - die sie möglicherweise auch noch nicht kennen - zum Essen einzuladen.

Beim Summer of Pioneers hat eine Gruppe kreativer Menschen in Herzberg die Möglichkeit, auf dem Land zu arbeiten und zur Probe zu wohnen.

"Das Interessante daran ist, das man die Vorspeise an einem anderen Ort als den Hauptgang und wiederum an einem anderen Ort als das Dessert einnimmt", so Schuh. Der Weg zu der Idee war einfach: Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren persönliche Kontakte, Treffen und Gespräche sehr eingeschränkt. Mit so einem Running Dinner kann einiges aufgeholt werden. "Gute Gespräche, geistige Getränke und große Gaudi - man kommt sich näher, als wenn man sich auf dem Marktplatz trifft", sagte Claudia Schuh.

Als erstes sichtbares Projekt soll demnächst am Bahnhof eine Mitfahrbank eingeweiht werden. Wer darauf sitzt signalisiert, dass er in die Innenstadt mitgenommen werden will, denn ein Bus fährt selten. Solche Bänke gibt es auch schon in anderen Brandenburger Orten, unter anderem in Vetschau (Oberspreewald-Lausitz) und Prenzlau (Uckermark) . Eine weitere Idee ist eine Fahrradleihstation am Bahnhof.

Ähnlich ist der Ansatz von Gisela Möller. Sie war schon Pionierin in Altena (Nordrhein-Westfalen) und will in Herzberg "Klima-Gärten" ins Leben rufen. "Das sind drei oder vier quasi brachliegende, ehemalige Kleingärten. Die bieten Raum und freie Fläche für eine neue Gestaltung", so Möller. Es soll ein Ort werden, an dem Menschen zusammenkommen und vielleicht auch etwas lernen können - "zum Beispiel, wie man Insektenhotels baut oder welche Pflanzen man aussät, die nicht gegossen werden müssen."

Summer of Pioneers wurde auf Initiative der Herzberger Stadtverwaltung in die Stadt geholt. Die Kreisstadt biete für einen "Aufbruch" im Lausitzer Strukturwandel "ideale Bedingungen", heißt es auf der Internetseite zum Projekt [ herzberg-pioneers.de ].

In Wittenberge (Prignitz) hat das Projekt "Summer of Pioneers" bereits Erfolge erzielt. Jetzt findet es in Herzberg (Elbe-Elster) statt. Zwanzig Menschen aus Berlin, Leipzig und anderen Städten entwerfen Ideen für die Entwicklung der Stadt. Von Ralf Jußen

Herzberg sei gut an Berlin und Leipzig angebunden und gleichzeitig weit entfernt vom Trubel der Großstadt. Außerdem sei die Stadt in den vergangenen Jahren zu einem "Zukunftsort" geworden. "Bürgerräte werden in die Stadtentwicklung eingebunden, Mobilität hört hier nicht beim Auto auf und mit dem Coworking Space LUG2 ist die neue Arbeitswelt schon angekommen."

Das Projekt der Stadtverwaltung und der kreativen Köpfe war auch für den Brandenburger Staatssekretär für Digitalisierung, Benjamin Grimm, Neuland. Er habe den Eindruck, dass damit in Herzberg einiges in Bewegung komme. "Man merkt, dass hier so ein Spirit ist, dass man mal was aufbrechen will, neue Ideen in die Stadt bringen will." Das Projekt läuft noch bis Ende 2022.

Der erste Summer of Pioneers fand 2019 in Wittenberge (Prignitz) statt. Die Hälfte der Pioniere war nach Projektende in der Stadt geblieben, gründeten dort Agenturen und betreiben den Kultur- und Begegnungsort "Safari". Das Projekt ist mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem 2021 mit dem internationalen Innovation in Politics Award.