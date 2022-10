Cottbuser Forscher schicken Rakete für 15 Minuten ins All

Experimente in der Schwerelosigkeit

Eine Rakete mit Experimenten von Cottbuser Wissenschaftlern zur Strömungsforschung ist erfolgreich ins All geschickt worden. Das teilte der Forscher Christoph Egbers am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit; er ist Inhaber des Lehrstuhls Aerodynamik und Strömungsforschung an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU).

Die Rakete mit einem Experimentaufbau der BTU und weiteren drei Experimenten anderer Forschungseinrichtungen hob in Kiruna in Schweden ab und blieb für ungefähr sechs Minuten in der Schwerelosigkeit.