Arbeitsmaschinen und Baustellenfahrzeuge - In Südbrandenburg wird immer mehr Diesel gestohlen

Do 06.10.22 | 13:50 Uhr

Audio: Antenne Brandenburg | 06.10.2022 | Monique Ehmke

Im Süden Brandenburgs wird immer mehr Diesel aus Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen auf Baustellen gestohlen. Das hat eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Süd in Cottbus rbb|24 gesagt. Demnach wurden von Januar bis Oktober dieses Jahres insgesamt 50 solcher Diebstähle gezählt. Eine Zahl aus dem Vorjahreszeitraum zum Vergleich konnte die Polizei aktuell aus technischen Gründen nicht nennen. Allerdings habe der "Dieselklau in diesem Jahr spürbar zugenommen“, so die Sprecherin. Wie auch für Super ist der Preis für Diesel seit Ende Februar deutlich gestiegen. Auch das Preisverhältnis hat sich geändert: War Diesel früher günstiger, ist es inzwischen umgekehrt.

Polizei: Aufklärung ist schwierig

Die meisten Dieseldiebstähle wurden bisher in diesem Jahr mit 16 in Cottbus und dem Spree-Neiße-Kreis gezählt, gefolgt vom Oberspreewald-Lausitz-Kreis mit elf, Dahme-Spreewald mit zehn und dem Elbe-Elster-Kreis mit neun Fällen. Die Täter haben dabei laut Polizei pro Diebstahl etwa 200 bis 900 Liter abgezapft. Im jüngsten Fall in Hohenleipisch (Elbe-Elster) haben die Diebe 180 Liter aus dem Tank eines Lkw gestohlen, der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Für solche Mengen würden die Täter mit Fässern auf Anhängern kommen, so die Polizeisprecherin. Sie würden dabei meistens in der Nacht handeln, wenn auf den Baustellen niemand mehr ist. Um an den Diesel zu kommen, brechen laut Polizei die Diebe die Tankdeckel gewaltsam auf. Die Ermittlungen bei Dieseldiebstählen seien schwierig, weil selten Überwachungskameras installiert sind, so die Polizeisprecherin.

Auch an Tankstellen wird mehr gestohlen

Auch der Diebstahl von Benzin und Diesel an Tankstellen hat in Berlin und Brandenburg nach Einschätzung von Tankstellenbetreibern und der Polizei in diesem Jahr zugenommen. "Es ist deutlich mehr geworden", sagte der Vorsitzende des Verbands des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost e.V. (VGT), Hans-Joachim Rühlemann, dem rbb auf Nachfrage. Seit dem Ende des Tankrabatts Ende August gebe es deutlich mehr Fälle von Tankbetrug.

"Wir hatten früher in guten Monaten nur einen Diebstahl - bis maximal drei", erklärte auch Corina Engel, Pächterin einer Tankstelle in Beelitz (Potsdam-Mittelmark). Die Zahl liege mittlerweile deutlich höher. Seit einem Jahr verzeichne sie an ihrer Tankstelle teils zehn bis 15 Fälle pro Monat, so Engel weiter. "Sie fahren einfach weg, ohne zu zahlen." Rühlemann räumt allerdings ein, dass seine Angaben für Brandenburg bislang auf Schätzungen der Tankstellenpächter beruhen. Aktuelle und vollständige Zahlen liegen hier noch nicht vor.