Die Autobahn 13 ist am Freitagmittag auf einem Teilstück vorübergehend gesperrt werden, weil dort ein Wildschwein unterwegs war. Das Tier lief nach Angaben der Polizei in Höhe Staakow (Dahme-Spreewald) über die Fahrbahn und sorgte so für Verkehrsbehinderungen. Daraufhin wurde die Autobahn gegen 13 Uhr in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Staakow und Baruth/Mark voll gesperrt.