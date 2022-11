In Südbrandenburg sind erneut Weihnachtsbäume gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nachdem bereits in der vergangenen Woche ein mit Weihnachtsbäumen beladener Sattelzug in Mittenwalde (Dahme-Spreewald) gestohlen worden war, meldet die Polizei nun die Entwendung von etwa 30 Bäumen in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz).