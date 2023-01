In Schipkau (Oberspreewald-Lausitz) laufen die Vorbereitungen für den Bau einer gigantischen Windkraftanlage. Dafür wird aktuell zunächst gebaut, nach Angaben des Auftraggebers Gicon der höchste der Welt. Er soll genaue Erkenntnisse zum Windpotenzial in der angestrebten Höhe liefern.

Der Messturm soll 300 Meter hoch werden - so hoch wie der Eiffelturm in Paris. Ein vergleichbarer Messturm sei bisher noch nicht gebaut worden, sagte Jan Claus von der Gicon-Gruppe, die den Turm in Auftrag gegeben hat, am Mittwoch bei einem Ortstermin. "Man ist bisher bis 200 Meter gekommen", so Claus. "Das ist wichtig um zu wissen, wie viel Wind es dort oben gibt, wie viel Energie erzeugt werden kann." Damit liefere der Turm auch Erkenntnisse für künftige Windparks und darüber, wie viel Geld mit ihnen verdient werden könne, so Claus weiter.