Do 19.01.23 | 15:05 Uhr | Von Jonas Pospesch

Platzsparend soll der Pflanzenanbau der Zukunft sein. Beim "Vertical Farming" wachsen Salate, Erdbeeren und Kohl zum Beispiel in Säulen übereinander gestapelt. Jonas Pospesch hat sich das vertikale Prinzip des Anbaus in Lübbenau zeigen lasssen..

Im Keller des Landwarenhauses in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) stehen mehr als ein Dutzend weißer, anderthalb Meter großer Plastiksäulen. Aus kleinen, runden Öffnungen an den Säulenwänden sprießen grüne Pflanzen. Salate, aber auch Kohl und Erdbeeren. Der Keller ist taghell erleuchtet, da um jede Säule vier LED-Lampen hängen. Pumpen befördern Wasser mit Düngemittel in die Plastiktürme.

"Alle 15 Minuten wird die Nährstofflösung hoch gepumpt und rieselt dann an den Wurzeln herunter für etwa drei bis fünf Minuten." Dadurch werde die Pflanze versorgt, den Rest der Zeit hängen ihre Wurzeln in der Luft und haben dadurch Zugang zu Sauerstoff, "was das Wachstum nochmal beschleunigt", erklärt Geschäftsführer Steven Rabe.