Eve Montag, 06.03.2023 | 13:38 Uhr

Solche Tiere gehören nicht in Zoos. Punkt. Man sollte sich viel mehr darum kümmern, ihren natürlichen Lebensraum wieder herzustellen. Was nützt die künstliche Erhaltung der Tiere in Gefangenschaft, wenn es nichts mehr in der Natur gibt um die Tiere wieder in ihre Freiheit zu entlassen? Wenn sie auf ewig dazu verdammt sind, in Zoos zu vegetieren?