Versuchter Mord in Luckau-Duben

Do 16.03.23 | 14:13 Uhr

Der Mann soll im Jahr 2017 einen Mithäftling von hinten überwältigt und mit einem Messer verletzt haben. Dabei soll es sich um ein bei der Essenausgabe entwendetes und angeschliffenes Messer gehandelt haben. Nur, weil Wärter schnell eingriffen hätten, sei Schlimmeres verhindert worden, hieß es in der Anklageschrift.

Weil er versucht hat, einen Mithäftling mit einem Messer zu töten, muss ein Insasse der Justizvollzugsanstalt (JVA) Luckau-Duben (Dahme-Spreewald) für acht zusätzliche Jahre ins Gefängnis. Am Cottbuser Landgericht ist am Donnerstag das Urteil gegen den Mann gesprochen worden.

In das Urteil sind auch weitere Anklagepunkte eingeflossen. 2018 hatte sich der Verurteilte wegen Körperverletzung strafbar gemacht, 2019 widersetzte er sich Vollstreckungsbeamten. Der versuchte Mord in der JVA Luckau-Duben ist allerdings das am schwersten wiegende Verbrechen.

Der Mann ist insgesamt zu acht Jahren und drei Monaten verurteilft worden. Drei Monate gelten bereits als verbüßt, weil es bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens so lange gedauert hatte.

Der Verurteilte war in den letzten Jahren mehrfach straffällig geworden. Seit 2015 sitzt der Mann in der JVA Luckau-Duben, weil er in einer anderen Anstalt zuvor ebenfalls versucht hatte, einen Mithäftling zu töten.