Sexismus-Kritik an Wandbild mit Tiger und halbnackter Frau in Cottbus

Für Caroline Kühne, Kunstwissenschaftlerin am Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus, ist die Werbung ein "Paradebeispiel des männlichen heterosexuellen Blicks auf den Frauenkörper und auf die Rolle der Frau", wie sie dem rbb sagt.

Derartige Kritik gibt es an einem Wandbild in der Cottbuser Bahnhofstraße schon seit längerem.

Der internationale Frauentag am 8. März wird auch häufig zum Anlass genommen, um Kritik an sexistischen Strukturen oder frauenverachtenden Botschaften zu nehmen.

Es handele sich um sexistische und sexualisierte Werbung, meint Kühne. In der Kunstgeschichte sei dieser Blick auf die Frau überall zu finden. Das Problem in diesem besonderen Fall sei vor allem die exponierte Lage. "Jung und Alt kommen hier vorbei und diese Rollenbilder zementieren sich dadurch in der bewussten und unterbewussten Wahrnehmung", so Kühne. Dass das Wandbild für Empörung sorgt zeigt beispielsweise auch, dass es regelmäßig durch aufgesprühte Schriftzüge ergänzt wird, etwa mit "Sexistische Kackscheiße".

Kühne würde es deshalb sinnvoll finden, das Bild zu ändern. Das zeige, wie sich die Werte in der Gesellschaft verändern würden. "Der Tierpark bietet ganz viele andere schöne Motive. Mir würden gleich zehn andere Ideen einfallen, die wahrscheinlich passender wären", sagt sie.