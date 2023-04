Eine Rentnerin aus Burg (Spree-Neiße) im Süden Brandenburgs hat an Betrüger eine fünfstellige Summe verloren. Die unbekannten Täter hatten es per Telefon mit der Masche "Falscher Polizist" versucht, berichtete am Montag die zuständige Polizeidirektion Süd in Cottbus.