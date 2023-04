In Cottbus wird an der Energieerzeugung der Zukunft geforscht

Nach dem Kohleausstieg bis spätestens 2038 will die Lausitz weiterhin Energieregion bleiben. Mit in die Planungen um die Entwicklung erneuerbarer und klimaneutraler Energien eingebunden ist die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU). Hier wurde am Montag ein neues Energie-Innovationszentrum eingeweiht, unter dessen Dach 40 Kooperationspartner und 14 Fachgebiete gebündelt arbeiten. In sechs speziellen und eigens dafür eingerichteten Laboren soll geforscht werden. Dafür sollen allein in den ersten vier Jahren 28 Millionen Euro Fördergelder vom Bund fließen.