Die Kita in Drahnsdorf ist baufällig, die Sicherheit gefährdet. Der Eigentümer hat deshalb den Mietvertrag gekündigt. 30 Kita-Kinder müssen neu untergebracht werden. Für einen Neubau fehlt aber das Geld. Von Daniel Friedrich

Angeblich gibt es sogar schon Listen, auf denen stehen würde, welches Kind im neuen Jahr in welche Ersatzeinrichtung wechseln muss, erzählt sie. Von der Gemeinde gibt es dafür keine Bestätigung. Klar ist: im jetzigen Kindergarten wird es nicht weitergehen.

Kathrin Dominick ist genervt. Schon seit Monaten ist unklar, ob ihre Tochter auch weiterhin in eine Kindertagesstätte in Drahnsdorf gehen kann - oder ob sie bald wechseln muss. Sie sei sauer, "weil uns die Informationen fehlen, wir hingehalten werden, nach dem Motto 'irgendwas wird uns schon einfallen'", erzählt die Mutter.

Das Kita-Gebäude in Drahnsdorf ist baufällig. Der Eigentümer, ein privater Vermieter, hat deshalb den Mietvertrag gekündigt. Er könne nicht mehr guten Gewissens Kinder in dem Haus und auf dem Grundstück spielen lassen, so die Erklärung.

Mit Hochdruck sucht die Gemeinde deshalb nach Alternativen, sagt die ehrenamtliche Bürgermeisterin Edith Grundey. "Die Variante, die ich favorisiere, ist, dass wir einen privaten Bauunternehmer haben, der auf seinem privaten Grundstück einen Kindergarten für uns bauen würde", so Grundey. Ein entsprechendes Angebot liegt der Gemeinde vor, doch die Konditionen sind fraglich.

Völlig unklar ist, ob sich die Gemeinde die Miete für einen möglichen Neubau überhaupt leisten kann. "Ich denke mal, wenn wir ordentlich wirtschaften, dass wir das irgendwie auf die Reihe bekommen", zeigt sich die Bürgermeisterin hoffnungsvoll. Doch Überzeugung sieht anders aus.