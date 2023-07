Eine Provinzposse in Döbern (Spree-Neiße) ist zu einem Ende gekommen. Wie die Lausitz-Klinik in Forst am Freitag mitteilte, ist die neue Rampe, die zu einer Hausarztpraxis in Döbern führt, fertiggestellt worden. Die Lausitz- Klinik betreibt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), zu dem die Praxis gehört.



Damit endet ein jahrelanger Konflikt zwischen dem Eigentümer des Hauses, in dem sich die Praxis befindet, und der Gemeinde Döbern.