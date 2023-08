Kurzfristig hatte das DRK in Finsterwalde angekündigt, seinen ambulanten Pflegedienst einzustellen. Wie 250 Patienten zukünftig versorgt werden sollen, war völlig unklar. Nun bahnt sich eine Lösung an - für Patienten und Mitarbeiter.

Der Pflegedienst "Karen" aus Bad Liebenwerda will demnach die Betreuung der Patienten übernehmen. Das sagte Geschäftsführer Michael Mißbach dem rbb am Mittwoch auf Nachfrage. Der Pflegedienst sei selbst auf das DRK zugegangen, nachdem die Meldung kam, dass den Patienten kurzfristig gekündigt worden war.

Die pflegerische Versorgung von 250 Patienten in der Region Finsterwalde (Elbe-Elster) ist offenbar gesichert. Nachdem das Deutsche Rote Kreuz (DRK) kurzfristig und überraschend angekündigt hatte, seinen ambulanten Pflegedienst in der Stadt einstellen zu wollen , wird offenbar ein anderer Pflegedienst aus der Region einspringen. Dabei sollen sowohl die zu betreuenden Patienten, als auch das bisherige DRK-Personal übernommen werden. Das haben Recherchen des rbb ergeben.

Die Gespräche mit dem Roten Kreuz seien gut verlaufen, so Mißbach. Am Dienstag habe sich das Unternehmen den verbliebenen Mitarbeitern des DRK vorgestellt. Schon bevor das Unternehmen die Bereitschaft zur Übernahme aller Patienten und Mitarbeiter erklärt hatte, seien 50 Patienten und sechs Mitarbeiter übernommen worden, die sich eigenständig beim Dienst gemeldet hätten. Durch die Mitarbeitergespräche seien allein am Mittwoch weitere 13 Bewerbungen eingegangen, weitere 80 Patienten hätten sich gemeldet.

Geplant ist laut Mißbach die Einrichtung von Büros an allen Standorten des DRK-Pflegedienstes. Neben dem Hauptsitz in Finsterwalde betrifft das Standorte in Doberlug-Kirchhain und Sonnewalde.

"Karen" sei bereits ein recht großer Pflegedienst, betreut nach Angaben von Mißbach bereits rund 600 Patienten und beschäftigt etwa 120 Mitarbeiter. Für den Pflegedienst sei es eine "Riesenchance", so Mißbach. Schon vor einigen Jahren habe das Unternehmen aus Bad Liebenwerda nach Finsterwalde expandieren wollen - das sei zunächst verschoben worden.