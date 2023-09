Er ist noch eine ziemliche Baustelle, der Dorfkonsum von Jänschwalde (Spree-Neiße). Einige teillackierte Bretter liegen auf dem Boden, Farbeimer stehen bereit. Verkauft wird hier, das ist nach wenigen Sekunden klar, nichts.

Dabei ist der kleine Dorfladen immer wieder ein emotionales Thema, nicht nur in Jänschwalde. An ihm, so heißt es, sieht man die Entwicklung der Gesellschaft. Die Jugend, auch auf dem Dorf, bestellt im Internet - die ältere, nicht mehr so kaufkräftige Kundschaft verliert mit dem geschlossenen Konsum ein Stück Selbstständigkeit.

In Jänschwalde wollte das ein Unternehmer so nicht hinnehmen. Schon vor ein paar Jahren hat Martin Grunewald den alten Laden übernommen. Mit einem Mischkonzept will er der dörflichen Institution wieder Leben einhauchen.