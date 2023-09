In Brandenburg fehlen Ärzte, vor allem auf dem Land. Doch die Maßnahme, mit der der Landkreis Dahme-Spreewald junge Mediziner gewinnen will, trägt aktuell keine Früchte. Nicht ein einziger Medizinstudent hat sich in der aktuellen Bewerbungsrunde auf das vom Landkreis ausgeschriebene Stipendium für angehende Ärzte beworben. Das teilte die Kreisverwaltung auf rbb-Nachfrage mit.

Die ausgezahlte Summe muss nach Ende des Studiums nicht zurückgezahlt werden. Für das Stipendium müssen die Bewerber allerdings eine Bedingung erfüllen. Nach Abschluss des Studiums müssen die Absolventen mindestens vier Jahre im Landkreis Dahme-Spreewald als Arzt arbeiten. "Entweder in einem Klinikum oder in einer niedergelassenen Arztpraxis, in einem unserer medizinischen Versorgungszentren oder auch beim öffentlichen Gesundheitsdienst des Landkreises", so Landrat Loge. Den Studienort können sich die Bewerber hingegen frei auswählen.



Das Stipendium wird seit 2018 ausgeschrieben und soll dabei helfen, die medizinische Versorgung im Landkreis sicherzustellen. Auch andere Landkreise nutzen dieses Mittel, allerdings auch teilweise mit mäßigem Erfolg. So ist beim Landkreis Spree-Neiße seit Einführung des Stipendiums keine einzige Bewerbung eingegangen. Auch hier bekommen Studierende 500 Euro monatlich für maximal vier Jahre und drei Monate. Die Stipendiaten müssen hier allerdings auch die Praxisphasen des Studiums und die Facharztausbildung im Landkreis absolvieren.