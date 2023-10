Nach Einschätzung der EU-Kommission ist Deutschland seiner Pflicht illegal nach Polen gebrachten Müll zurückzunehmen nicht nachgekommen. Das erklärte die Kommission am Mittwoch in Brüssel. Konkret geht es um zwei illegale Müllhalden, eine davon befindet sich demnach in der Nähe von Cottbus, unmittelbar an der Grenze.

Deutschland hätte den Müll innerhalb von 30 Tagen zurücknehmen müssen, heißt es von der EU-Kommission. Zuvor hatte sich Polen über insgesamt sieben Standorte beschwert, von denen Deutschland den Müll wieder hätte zurücknehmen sollen. Die EU-Kommission sah den Vorwurf nur bei einer Deponie bei Tuplice in der Nähe von Cottbus bestätigt. Bei einer zweiten Deponie bei Stary Jawor, unweit von Breslau, habe sich der Vorwurf in Teilen bestätigt. In den anderen fünf Fällen seien keine Verstöße festgestellt worden.