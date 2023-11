Der Cottbuser Ostsee hat bei seiner Flutung nach Angaben des Betreibers Leag einen neuen Füllrekord erreicht. Derzeit fließen pro Sekunde 3,8 Kubikmeter Wasser aus der Spree in den See, der einmal das größte künstliche Gewässer Deutschlands werden soll. Damit hat der See einen Höchstwasserstand von 58,7 Meter über Normalhöhe (NHN) erreicht. Zwischen zwei und drei Zentimeter steige der Wasserspiegel pro Tag, berichtet der Leiter der Geotechnik, Thomas Koch. Ob das in der nächsten Woche auch noch so sei, könne er nicht einschätzen. Das sei auch abhängig von weiteren Niederschlägen.