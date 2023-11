Do 09.11.23 | 08:12 Uhr

Betroffen sind Verbindungen von der Lausitz in Richtung Leipzig. Zwischen Calau und Cottbus fahren Donnerstag und Freitag keine Züge. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Fahrzeit nach Leipzig verlängert sich dadurch um etwa 40 Minuten.

Ab Freitagabend gibt es auch in Richtung Berlin Einschränkungen. Wegen Brückenbauarbeiten in Lübbenau gibt es in diesem Bereich eine Komplettsperrung. Betroffen sind der RE2 von Cottbus nach Berlin Ostbahnhof, sowie der RE7 von Senftenberg nach Berlin-Wannsee.

Die Bauarbeiten sollen bis Ende November dauern. Als Ersatz werden Busse eingesetzt.

Sendung: Antenne Brandenburg, 09.11.2023, 07:30 Uhr